Corsair strafe rgb mk.2 led cherry mx silent - gdy szukasz perfekcyjnej klawiatury

Corsair Components, Inc. jest to amerykańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji pamięci RAM, obudowy chłodzenia , zestawów komputerowych, peryferii i akcesoriów komputerowych a także zasilaczy oraz wszelkiego rodzaju dodatków takich jak nowoczesne klawiatury typu corsair strafe rgb mk.2 led cherry mx silent i inne.



Corsair i ich produkty

Corsair jest to przedsiębiorstwo zostało założone jako Corsair Microsystems, Inc. w 1994 roku obecnie posiada siedzibę w Fremont, w stanie Kalifornia. Firma Corsair została założona przez trzech założycieli: Andy'ego Paula, Dona Libermana i Johna Beekleya. Ich produkty są obecnie dostępne na rynkach całego świata, także w Europie. Produkty jak corsair strafe rgb mk.2 led cherry mx silent chętnie wybierane są przez gamingowców lub hobbystycznych graczy w gry komputerowe.



Corsair strafe rgb mk.2 led cherry mx silent - designerska klawiatura dla gamingowców

Jeśli jesteś fanem ledowego designu corsair strafe rgb mk.2 led cherry mx silent to z pewnością klawiatura, która pod względem estetycznym Ci się spodoba. Kilka innych hitów tego produktu? 8 MB wbudowanej pamięci a także ciche przełączniki Cherry MX Silent!